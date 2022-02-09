В Украине почти 40 тысяч новых случаев COVID-19: количество госпитализаций выросло вдвое

За минувшие сутки, 8 февраля, в Украине зарегистрировали еще 38 257 больных коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 3 308 детей и 1 076 медработников.

За этот же период в больницы госпитализировали 4 385 человек с явными признаками болезни. Такие показатели вдвое больше, чем днем ранее.

Внимание Сколько невакцинированных против COVID-19 украинцев уже отстранили от работы

К сожалению, еще 240 больных умерли. В то же время выздоровели 17 063 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 3 864;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 1 120;

Днепропетровская область – 2 111;

Донецкая область – 1 881;

Житомирская область – 1 557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1 431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1 314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2 161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3 587;

Полтавская область – 1 454;

Ровненская область – 2 006;

Сумская область – 1 597;

Тернопольская область – 1 011;

Харьковская область – 2 293;

Херсонская область – 1 012;

Хмельницкая область – 2 093;

Черкасская область – 1 120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1 141.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований за сутки

За сутки осуществили 177 012 тестирований различными методами, в частности методом ПЦР – 85 412, методом ИФА – 7 738, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 83 862.

Общая статистика заболевания

За все время пандемии в стране подтвердили 4 380 047 случаев инфицирования коронавирусом. Всего 3 713 348 пациентов выздоровели. К сожалению, от болезни умерли 101 887 украинцев.

В целом для диагностики коронавируса в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестов.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала