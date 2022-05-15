Пан президент, мы дошли, – один из батальонов теробороны ВСУ вытеснил россиян за границу

227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией.

Соответствующую информацию Территориальная оборона Вооруженных сил Украины обнародовала вечером 15 мая. Ранее в Минобороны сообщали о том, что на Харьковщине хорошо обстоят дела у ВСУ.

Важно У нас есть успешные операции, – Маляр говорит, что на Востоке россияне не могут продвигаться дальше

Наши бойцы на Харьковщине дошли до границы

Господин президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, докладываю: "Сегодня, 15 апреля (очевидно, бойцы обмолвились и говорится о 15 мая – 24 канал) 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на рубеж и границу, на разделительную полосу с Россией, страной-оккупантом". Мы дошли, господин президент, мы здесь,

– сказал боец теробороны.

Также военнослужащий добавил, что с ними пограничник, а за спинами бойцов знак – 910/1.

Наши бойцы вытеснили врага к границе в Харьковской области: смотрите видео

Власть сообщала об успехах на Харьковщине

Бойцы на видео говорят о 15 апреля, однако очевидно, что дата – людской фактор и на самом деле подразумевается 15 мая. Ведь именно в этот день соответствующее видео было опубликовано на официальных страницах нашего войска – теробороны и Министерства обороны Украины.

Следует вспомнить, что 15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг обстреливает всю территорию Донецкой и Луганской областей, однако несет потери как личного состава, так и техники. Объяснила, что хорошо обстоят дела на Харьковском направлении, однако не смогла назвать публично все детали.

Перед этим советник министра МВД Вадим Денисенко рассказал, что наши герои делают все, чтобы в Харьковской области враг не просто отступил, а покинул Украину. Он уточнил, что успешно идет контрнаступление ВСУ на северо-востоке Харьковщины.

Мы уже недалеко от границы, и будем надеяться, что в ближайшие дни выйдем на украинскую границу. Хотя россияне взорвали три моста, что может несколько замедлить наше контрнаступление,

– сказал советник министра МВД.

Также Вадим Денисенко пояснил, что на Изюмском направлении на юге Харьковской области россияне продолжают концентрировать свои силы и готовиться к еще одному удару в направлении Славянска и Краматорска.

Хотя деятельность врага не дает результатов, но на этом направлении у них есть достаточное количество живой силы и техники для нанесения еще одного удара.

Последние новости из Харьковской области: коротко

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали 15 мая, что Москва бросает на Харьковское направление людей, мобилизованных на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Луганской и Донецкой областях. Делают это для того, чтобы не позволить украинским защитникам продвинуться к границе с Россией.

Россия постоянно обстреливала населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Кроме того, оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что боевики убегали с поля боя под Харьковом от ВСУ. Так они встретили российских пограничников в Белгородской области в России. Командование боевиков скрылось, а всех остальных задержали россияне. Их держат, потому что не понимают, кто они и что с ними делать. Они ведь непонятно кто, нигде не числятся. То есть, Россия не ведет никаких официальных списков по этим людям – в российской армии царит полный хаос.

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