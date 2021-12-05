Господствует зима: в Карпатах лежит снег, а температура опустилась до -9 градусов.

В Карпатах уже начала свое господство зима – там лежит снег и ударили морозы. Температура воздуха в горах существенно опустилась ниже нуля, также существует риск схождения лавин.

На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван удалось зафиксировать столбики термометров на отметке -9 градусов.

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По состоянию на 09:00 5 декабря 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха -9 градусов.

– говорится в сообщении.

Снеголавинная опасность в Карпатах

В связи с интенсивным приростом снегового покрова в воскресенье, 5 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области будет содержаться снеголавинная опасность.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили граждан Украины о 3 уровне опасности.

Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможный сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схождения лавины / Инфографика 24 канала

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Текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:

По состоянию на 09:00 5 декабря 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха -9 градусов.