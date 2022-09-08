Кроме того, даже российская пропаганда за 8 лет оккупации не сумела промыть украинцам мозги. Да, на границе Украины юная крымчанка решила эффектно отказалась от навязанного ей российского гражданства.

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Россияне не смогли перетащить на свою сторону украинку

Как рассказала девушка, ей было всего 10 лет, когда захватчики пришли на полуостров. Все это время кремлевские приспешники убеждали ребенка, что она россиянка, но бесполезно. Поэтому крымчанка решила выехать на подконтрольные Украине территории, а на пункте пропуска твердо заявила – она украинка и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами.

Я получила паспорт во время оккупации Крыма. Не по собственному желанию. Сейчас, находясь в пункте пропуска, я отказываюсь от полученного не по моему желанию гражданства россии и уничтожаю этот паспорт,

– сказала она.

После этого девушка с улыбкой добровольно превратила документ с двуглавым стервятником на кроваво-красном переплете в обычную кучку мусора, а пограничники отправили его остатки туда, где ему самое место – в мусорку.

Юная крымчанка порвала российский паспорт на украинской границе: смотрите видео

В пограничной службе напомнили, что территории Украины оккупированы врагом временно, поэтому Украина в ближайшее время вернет свои земли домой.

Надеемся и прилагаем усилия, чтобы и в Крыму вскоре выдавали паспорта с трезубцем, а не российские, которые весь мир считает токсичными, проникшими кровью десятков тысяч наших защитников и мирных граждан,

– подчеркнули в Госпогранслужбе.

Сопротивление во временно оккупированном Крыму: последние новости

Жители Крыма разными способами демонстрируют, что они стремятся как можно быстрее избавиться от оккупационного режима. Причем набирает сопротивление обороты с самого начала полномасштабного вторжения. Жители полуострова сжигают автомобили оккупантов, бросают зажигательные смеси в административные здания. Достается также военкоматам, в которых захватчики продолжают проводить скрытую мобилизацию.

На территории полуострова активно действует движение "Желтая лента" и к нему приобщаются очень разные люди. Люди выражают протест по-разному: кто-то забрасывает коктейлем Молотова оккупационный военкомат, кто-то обливает синей и желтой краской оккупационную администрацию.

Не секрет, что на временно оккупированном полуострове буйно цветет "хлопок", которого россияне очень боятся. Так, в Крыму российские захватчики запретили местным жителям использовать дроны и пиротехнику, а власти Севастополя запустили чат-бот для доносов на жителей, поддерживающих Украину.

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