Окрім того, навіть російська пропаганда за 8 років окупації не зуміла промити мізки українцям. Так, на кордоні України юна кримчанка вирішила ефектно відмовилася від нав’язаного їй російського громадянства.

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Росіяни не змогли перетягнути на свою сторону українку

Як розповіла дівчина, їй було лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Увесь цей час кремлівські посіпаки переконували дитину, що вона росіянка, але марно. Тому кримчанка вирішила виїхати на підконтрольні Україні території, а на пункті пропуску твердо заявила – вона є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав’язане окупантами.

Я отримала цей паспорт під час окупації Криму. Не за власним бажанням. Зараз, знаходячись у пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства росії та знищую цей паспорт,

– сказала вона.

Після цього юначка з посмішкою добровільно перетворила документ з двоголовим стерв’ятником на криваво-червоній обкладинці у звичайну купку сміття, а прикордонники відправили його залишки туди, де йому саме місце – у смітник.

Юна кримчанка порвала російський паспорт на українському кордоні: дивіться відео

У прикордонній службі нагадали, що території України окуповані ворогом тимчасово, тож Україна найближчим часом поверне свої землі додому.

Сподіваємося та докладаємо зусиль, щоб і в Криму незабаром видавали паспорти з тризубом, а не російські, які весь світ вважає токсичними, що просякли кров’ю десятків тисяч наших захисників і мирних громадян,

– підкреслили у Держприкордонслужбі.

Супротив у тимчасово окупованому Криму: останні новини

Мешканці Криму у різний спосіб демонструють, що вони прагнуть якомога швидше позбутися окупаційного режиму. Причому набирає супротив обертів від початку повномасштабного вторгнення. Жителі півострова спалюють автівки окупантів, кидають запалювальні суміші в адміністративні будівлі. Дістається також військкоматам, в яких загарбники продовжують проводити приховану мобілізацію.

На території півострова активно діє рух "Жовта стрічка" і до нього долучаються дуже різні люди. Люди висловлюють протест по-різному: хтось закидає коктейлем Молотова окупаційний військкомат, хтось обливає синьою та жовтою фарбою окупаційну адміністрацію.

Не секрет, що на тимчасово окупованому півострові буйно цвіте "бавовна", якої росіяни дуже бояться. Так, у Криму російські загарбники заборонили місцевим жителям використовувати дрони та піротехніку, а влада Севастополя запустила чат-бот для доносів на жителів, які підтримують Україну.

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