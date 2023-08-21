Разобрала до винтика: 68-летняя женщина в Харьковской области мастерски спрятала авто от россиян

В отдаленных селах Харьковщины, где нет света, газа, воды и связи из-за действий российских войск, местные жители пытаются оставить свой след в борьбе против оккупантов. Одной из таких героинь стала 68-летняя жительница, решившая внести свой вклад в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Еще в первые дни оккупации Клавдия решила принять действенные меры для поддержки ВСУ. Она проявила невероятную изобретательность, разобрав машину своего покойного мужчины на мельчайшие детали.

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Почему женщина разобрала автомобиль мужа

Заметим, что живет женщина в подвале двухэтажного дома, в который попал российский танковый снаряд. Строила она жилье вместе с мужем. В то же время решила Клавдия разобрать машину для того, чтобы она не досталась российским захватчикам.

Открутили колеса, поставили ее на кирпич. Затащили, закрыли, в общем разобрали и она там была,

– констатировала женщина.

После того как Гоптовку освободила украинская армия, госпожа Клавдия попросила волонтеров помочь ей собрать авто.

"Сняты мосты, сняты рессоры, мы ее пока отсюда эвакуировали – это целое дело было", – вспомнил Роман Мелашко, собиравший транспортное средство.

Кроме того, известно, что этот автомобиль перекрасили в зеленый цвет и отдали Вооруженным Силам: "Дом разбили. Ну а что теперь? У меня нет сил ходить с автоматом. Пусть ребята, чтобы было им на чем возить боекомплекты", – констатировала жительница села.

Как женщина в Харьковской области разобрала авто, чтобы оно не досталось россиянам: видео ТСН

Обратите внимание! Жители села Гоптовки сорвали знак с названием села в первые дни широкомасштабной войны, чтобы запутать русских оккупантов. После деоккупации населённого пункта указатель вернули, украсив его рядом сине-желтым флагом.

Вспомним напоследок, что мы недавно рассказывали историю пленного оккупанта из так называемой "ДНР". Собственно, зовут его Евгений Калашников и перед тем как уйти на фронт с захватчиками, он поставил перед собой две задачи – не навредить ВСУ и не умереть.