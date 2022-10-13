Госпожа посол Великобритании призналась, что работает с фонариком для экономии света в Киеве

Госпожа посол Великобритании рассказала, что она экономит электричество в Киеве. Вот почему она работает с фонариком.

Эту информацию Мелинда Симмонс рассказала 12 октября. Госпожа посол также отметила, что отсутствие света не остановит украинцев в стремлении жить свободно.

Читайте также Отключили свет: чем можно заняться, пока нет электричества

Симмонс приобщилась к экономии света

Внесла свой вклад, чтобы сэкономить электроэнергию, и сегодня (12 октября – 24 канал) вечером поработала в Киеве при свете фонарика,

– заметила Симмонс.

Госпожа посолосол Великобритании также отметила, что считает, что после пережитого голода, террора, оккупации и войны только за прошлый век попытки России разрушить энергосистему Украины не остановят стремление украинцев жить свободно.

Украинцам следует экономить свет

Следует напомнить, что еще 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию. Это просто необходимо после массированных российских атак по Украине.

Президент объяснил, что важно потреблять меньше электричества в пиковые часы – с 17:00 до 22:00.

Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране десятую часть энергии, что позволило системе работать более стабильно. А цель наша с вами должна быть – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы,

– призвал президент.

По его словам, следует перенести потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток.

Ведь это несложно для отдельного человека, однако дает большой результат в пределах всей нашей страны.

Смотрите также – Украина прекратила экспорт электроэнергии: видео