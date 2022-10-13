Цю інформацію Мелінда Сіммонс розповіла 12 жовтня. Пані посол також зауважила, що відсутність світла не зупинить українців в прагненні жити вільно.

Читайте також Відключили світло: чим можна зайнятися, поки немає електрики

Сіммонс долучилась до економії світла

Зробила свій внесок, щоб заощадити електроенергію, та сьогодні (12 жовтня – 24 канал) ввечері попрацювала у Києві при світлі ліхтарика,

– зауважила Сіммонс.

Пані посол Великої Британії також зауважила, що вважає, що після пережитого голоду, терору, окупації та війни лише за минуле сторіччя спроби Росії зруйнувати енергосистему України не спинять прагнення українців жити вільно.

Українцям варто економити світло

Варто пригадати, що ще 11 жовтня Президент України Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію. Це просто необхідно після масованих російських атак по Україні.

Президент пояснив, що важливо споживати менше електрики в пікові години – із 17-ї до 22-ї.

Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години,

– закликав президент.

За його словами, варто перенести споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби.

Адже це нескладно для окремої людини, однак дає великий результат у межах всієї нашої країни.

Дивіться також – Україна припинила експорт електроенергії: відео