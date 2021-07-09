Штраф для "Новой почты" отменяется: в Госпродпотребслужбе назвали его неадекватным

В Госпродпотребслужбе заявили, что космического штрафа для "Новой почты" не будет. Соответствующее решение юристы уже готовят. Накануне почту оштрафовали на 325 миллионов гривен

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что знает "про общественный резонанс вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наложили на "Новую почту".

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Чиновница отметила, что "вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами".

По словам Магалецкой, она "разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы".

Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня будет личная встреча с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества,

– подчеркнула чиновница.

Магалецкая подчеркнула, что"необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах".

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения", – отметила Магалецкая.

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