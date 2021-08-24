Госсекретарь США передал поздравления Украине по случаю Дня Независимости
Источник:United States Department of State
США будут продолжать поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины и борьбу с агрессией России. Страна останется преданной укреплению отношений с нашим государством.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он убежден, что демократическая Украина отвечает интересам не только своего народа, но и США и международного сообщества
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США – партнер Украины
По словам Блинкена, США остаются близким партнером украинского государства в борьбе с коррупцией, содействии экономическому росту и в выполнении обещаний Революции Достоинства.
Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от агрессии России,
– подчеркнул госсекретарь США.
Как он отметил, украинский народ может гордиться своими достижениями, добытыми на протяжении 30 лет независимости.Обратите внимание! По случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева состоялся военный парад. В нем приняли участие более 5 тысяч военных, в том числе и представители других стран.
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Кто еще поздравил Украину
- По случаю 30-й годовщины Независимости поздравления Украине прислали руководители разных стран мира, дипломаты и министры.
- В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Украину с годовщиной Независимости и пообещал, что Евросоюз продолжит ее поддерживать.
- Президент Молдовы Майя Санду также поздравила украинцев с праздником. Политик отметила, что Молдова "стоит рядом с Украиной и желает мира и процветания".
- Поздравил Украину и Александр Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что "несокрушимая воля украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности".