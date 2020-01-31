Госсекретарь США Помпео в Киеве: как отреагировала Россия
Международные отношения – это суверенное право каждой страны. Россия не видит угроз в том, что США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Так, на визит Майка Помпео в Украину отреагировали в Кремле, пишет УНИАН.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что визит Помпео увеличил влияние Вашингтона на Украину.
У США свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена интеграционными процессами, двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями,
– отметил Песков.
По его словам, "это суверенное право каждой страны: осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане".
В Кремле также прокомментировали заявление Помпео о том, что США продолжат оказывать поддержку Украине в борьбе с агрессией России. "У нас есть Министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", – добавил Песков.
Что известно о визите Помпео в Украину
- Госсекретарь США планировал приехать в Украину еще в начале января. Однако из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке визит перенесли.
- Вечером 30 января Помпео прилетел в Киев. Сейчас он уже встретился с главой МИД Вадимом Пристайко и президентом Владимиром Зеленским.
- Также запланированы встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и коллективом посольства США в Украине.
- Визит Помпео в Украину в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной. А также и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не принесет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).