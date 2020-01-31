Госсекретарь США Помпео в Киеве: как отреагировала Россия

Международные отношения – это суверенное право каждой страны. Россия не видит угроз в том, что США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Так, на визит Майка Помпео в Украину отреагировали в Кремле, пишет УНИАН.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что визит Помпео увеличил влияние Вашингтона на Украину.

У США свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена интеграционными процессами, двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями,

– отметил Песков.

По его словам, "это суверенное право каждой страны: осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане".

В Кремле также прокомментировали заявление Помпео о том, что США продолжат оказывать поддержку Украине в борьбе с агрессией России. "У нас есть Министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", – добавил Песков.

Что известно о визите Помпео в Украину