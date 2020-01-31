13:28
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Госсекретарь США Помпео в Киеве: как отреагировала Россия

      73 Читати новину українською
      Как в Кремле отреагировали на визит Помпео в Киев / file.liga.net

      Международные отношения – это суверенное право каждой страны. Россия не видит угроз в том, что США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

      Так, на визит Майка Помпео в Украину отреагировали в Кремле, пишет УНИАН.

      Узнайте больше: Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: видео

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что визит Помпео увеличил влияние Вашингтона на Украину.

      У США свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена интеграционными процессами, двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями,
      – отметил Песков.

      По его словам, "это суверенное право каждой страны: осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане".

      В Кремле также прокомментировали заявление Помпео о том, что США продолжат оказывать поддержку Украине в борьбе с агрессией России. "У нас есть Министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", – добавил Песков.

      Что известно о визите Помпео в Украину

      • Госсекретарь США планировал приехать в Украину еще в начале января. Однако из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке визит перенесли.
      • Вечером 30 января Помпео прилетел в Киев. Сейчас он уже встретился с главой МИД Вадимом Пристайко и президентом Владимиром Зеленским.
      • Также запланированы встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и коллективом посольства США в Украине.
      • Визит Помпео в Украину в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной. А также и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не принесет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).
      Steam не работает: что случилось с игровой платформой
      сегодня
      5431
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Помпео в Украине Украина – Россия Новости России Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 171
      сегодня , 10:16 Великобритания покидает ЕС: эпопея о Brexit в мемах
      Світлана Попова 286
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      89
      сегодня , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 215
      сегодня , 08:40 Крим – Україна: чому ми повинні про це говорити постійно, намагатися звільнити та реінтегрувати
      Юлія Тищенко 110
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук