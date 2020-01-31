Держсекретар США Помпео в Києві: як відреагувала Росія

Міжнародні відносини – це суверенне право кожної країни. Росія не бачить загроз в тому, що США продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

Так на візит Майка Помпео в Україну відреагували у Кремлі, пише УНІАН.

Дізнайтеся більше: Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: відео

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не вважає, що візит Помпео збільшеенням впливу Вашингтона на Україну.

США мають свої відносини з цими країнами. З багатьма країнами Росія об'єднана інтеграційними процесами, двосторонніми відносинами, торгово-економічними зв'язками,

– зазначив Пєсков.

За його слова, "це суверенне право кожної країни: здійснювати міжнародні відносини в глобальному або регіональному плані".

У Кремлі також прокоментували заяву Помпео про те, що США продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі з агресією Росії. "У нас є Міністерство закордонних справ, яке є візаві пана Помпео. Наше ставлення до таких заяв ви знаєте, і тут зайвий раз можна навіть не повторюватися", – додав Пєсков.

Що відомо про візит Помпео в Україну