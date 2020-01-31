Держсекретар США Помпео в Києві: як відреагувала Росія
Міжнародні відносини – це суверенне право кожної країни. Росія не бачить загроз в тому, що США продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.
Так на візит Майка Помпео в Україну відреагували у Кремлі, пише УНІАН.
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не вважає, що візит Помпео збільшеенням впливу Вашингтона на Україну.
США мають свої відносини з цими країнами. З багатьма країнами Росія об'єднана інтеграційними процесами, двосторонніми відносинами, торгово-економічними зв'язками,
– зазначив Пєсков.
За його слова, "це суверенне право кожної країни: здійснювати міжнародні відносини в глобальному або регіональному плані".
У Кремлі також прокоментували заяву Помпео про те, що США продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі з агресією Росії. "У нас є Міністерство закордонних справ, яке є візаві пана Помпео. Наше ставлення до таких заяв ви знаєте, і тут зайвий раз можна навіть не повторюватися", – додав Пєсков.
Що відомо про візит Помпео в Україну
- Дежсекретар США планував приїхати в Україну ще на початку січня. Проте через складну ситуацію на Близькому Сході візит перенесли.
- Ввечері 30 січня Помпео прилетів у Київ. Наразі він вже зустрівся з главою МЗС Вадимом Пристайком та президентом Володимиром Зеленським.
- Також заплановані зустрічі з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та колективом посольства США в Україні.
- Візит Помпео до України у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною. А також й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).