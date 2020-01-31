13:40
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Держсекретар США Помпео в Києві: як відреагувала Росія

      420 Читать новость на русском
      Як у Кремлі відреагували на візит Помпео У Київ / file.liga.net

      Міжнародні відносини – це суверенне право кожної країни. Росія не бачить загроз в тому, що США продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

      Так на візит Майка Помпео в Україну відреагували у Кремлі, пише УНІАН.

      Дізнайтеся більше: Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: відео

      Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не вважає, що візит Помпео збільшеенням впливу Вашингтона на Україну.

      США мають свої відносини з цими країнами. З багатьма країнами Росія об'єднана інтеграційними процесами, двосторонніми відносинами, торгово-економічними зв'язками,
      – зазначив Пєсков.

      За його слова, "це суверенне право кожної країни: здійснювати міжнародні відносини в глобальному або регіональному плані".

      У Кремлі також прокоментували заяву Помпео про те, що США продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі з агресією Росії. "У нас є Міністерство закордонних справ, яке є візаві пана Помпео. Наше ставлення до таких заяв ви знаєте, і тут зайвий раз можна навіть не повторюватися", – додав Пєсков.

      Що відомо про візит Помпео в Україну

      • Дежсекретар США планував приїхати в Україну ще на початку січня. Проте через складну ситуацію на Близькому Сході візит перенесли.
      • Ввечері 30 січня Помпео прилетів у Київ. Наразі він вже зустрівся з главою МЗС Вадимом Пристайком та президентом Володимиром Зеленським.
      • Також заплановані зустрічі з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та колективом посольства США в Україні.
      • Візит Помпео до України у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною. А також й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).
      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      29753
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Помпео в Україні Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 546
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 1414
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      227
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      396
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 651
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук