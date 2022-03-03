В Госспецсвязи подтвердили сбои в интернете: говорят, враг пытается скрыть свои преступления
Источник:Госспецсвязь
Сегодня жители Украины в разных городах наблюдали сбои в работе Интернета.
В Госспецсвязи информацию о непродолжительных сбоях в работе некоторых интернет-сервисов подтвердили.
В настоящее время работа сервисов возобновлена. Враг всячески пытается скрыть правду о собственных военных преступлениях, которую на весь мир распространяют украинские медиа,
– объяснили в ведомстве.
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Следует знать, что такие подобные попытки и дальше будут предупреждаться государственными структурами, ответственными за кибербезопасность, а также силами национального киберсопротивления.
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