В Госспецсвязи прокомментировали кибератаки на сайты правительства

14 января 2022 , 09:54
Читати новину українською

Источник:

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

В Государственной службе специальной связи и защиты информации отреагировали на хакерские атаки, осуществленные на сайты правительства.

На главной странице злоумышленники разместили сообщения провокационного характера. К слову, контент при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.

Читайте также "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты

В целях недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов,
– отметили в Госспецсвязи.

Правоохранители собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В то же время большая часть ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.

Кроме этого, в Госспецсвязи добавили, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.

Обратите внимание! Хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов совершили в ночь с 13 на 14 января.

Стоит посмотреть: видео о самых громких хакерских атаках в истории Украины

Автор: Олег Васьків