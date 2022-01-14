В Госспецсвязи прокомментировали кибератаки на сайты правительства
В Государственной службе специальной связи и защиты информации отреагировали на хакерские атаки, осуществленные на сайты правительства.
На главной странице злоумышленники разместили сообщения провокационного характера. К слову, контент при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.
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В целях недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов,
– отметили в Госспецсвязи.
Правоохранители собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В то же время большая часть ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.
Кроме этого, в Госспецсвязи добавили, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.Обратите внимание! Хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов совершили в ночь с 13 на 14 января.