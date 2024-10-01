Гости находятся на карантине, прежде чем встретиться с Путиным, иногда неделями, – The Atlantic

Несмотря на то, что российский диктатор Путин держит личную жизнь в тайне, журналисты обнародовали новую информацию о его ближайшем окружении. В частности "сюрреалистические" схемы, которыми Путин пытается "защитить" себя.

Подробности пишет The Atlantic. Издание ссылается на расследование Центра "Досье" – российской оппозиционной медиагруппы.

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Автор отчета Илья Рождественский описал "сюрреалистические" схемы, которые использует Путин для защиты своей личной жизни. Речь идет, что официально признанные дети Путина от первого брака живут под вымышленными именами.

Путин маниакально боится умереть

По дворцу Путина родственники передвигаются только на автомобилях. Гости же должны быть на карантине перед встречей с ним. Ведь Путин любит жизнь и одержим идеей бессмертия.

В октябре 2024 года ему исполнится 72 года. тогда как средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет.

Минздрав России требует от научно-исследовательских институтов отчетов о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

"Одержимость президента конфиденциальностью можно частично объяснить тем, сколько сейчас россияне знают о личной жизни его любимого диктатора Иосифа Сталина", – говорится в статье.