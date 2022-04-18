В Гостомеле начинают работы по разминированию территории, – гуманитарный штаб Киевщины

Российские оккупанты оставили в Гостомеле много своих мин. Работники ГСЧС и полиция начинают очищать территорию от вражеских сюрпризов, чтобы жители могли безопасно передвигаться по городу.

Как сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба, правоохранители вместе со спасателями начинают работы по разминированию Гостомеля. Объем работы довольно большой – оккупанты оставили много "сюрпризов".

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Разминирование Гостомеля

Команда ГСЧС и правоохранителей будет работать над обезвреживанием мин на участке от аэропорта до города. Следующими на очереди будут завалы.

Думаю, что в течение недели они смогут выполнить большой объем работы и мы увидим результат уже после Пасхи,

– сообщил Кулеба.

Также он рассказал, что в Бородянке работники ГСЧС уже завершили первую стадию работ, поэтому волонтеры смогут приступить к расчистке центральных улиц.

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