Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу: почему это очень важно
Источник:Денис Шмыгаль
Украинское правительство по состоянию на 4 марта утвердило Государственную антикоррупционную программу. Это ключевой инструмент Антикоррупционной стратегии. Речь идет о 2021 – 2025 годах.
Премьер-министр подчеркнул, что это еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры. В частности, программа содержит ряд мер, направленных на эффективное предотвращение коррупции в различных сферах жизни.
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Кроме того, речь идет о формировании негативного отношения к коррупции в целом и обеспечении неотвратимой ответственности за коррупцию.
Есть понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, с другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов.
– заявил Шмыгаль.
Также премьер-министр добавил, что Комиссия подала в КМУ свои предложения относительно 3 финалистов на должность директора НАБУ. Главу бюро Кабмин утвердит уже во время ближайшего заседания.
Владимир Зеленский поздравил решение о Государственной антикоррупционной программе во время вечернего обращения к украинцам. Президент подчеркнул, что эти шаги дадут Украине больше прозрачности, а украинское общество получит больше возможностей для взаимодействия с государством.