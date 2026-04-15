Взорвал пути и мечтал о Северодонецке: в Харькове судят коммунальщика, который работал на ФСБ

В Харькове будут судить мужчину, который работал на российские спецслужбы и совершил диверсию на железной дороге. Он передавал данные об украинских военных и пытался сорвать логистику на фронте.

Обвиняемому инкриминируют государственную измену и ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как мужчина совершил измену?

В Харькове перед судом предстанет 54-летний работник коммунального предприятия, которого обвиняют в сотрудничестве с ФСБ и совершении диверсий. По данным следствия, мужчина работал мастером аварийно-восстановительных работ и использовал свои знания для подрывной деятельности.

Следователи установили, что в июне 2025 года он начал контактировать с представителем ФСБ и согласился выполнять его задания. В обмен ему пообещали помощь с выездом в Северодонецк, где он родился, а также комфортную жизнь под контролем оккупационных властей.

В сентябре мужчина реализовал первый этап диверсии. Он забрал из тайника специальное устройство и установил его на железнодорожные пути в пригороде Харькова. Устройство должно было вызвать аварию, однако поезд не сошел с рельсов.

После этого обвиняемый продолжил подготовку к новым преступлениям. Он приобрел мобильный стартовый пакет, карту памяти и фотоловушку, чтобы следить за движением на пути. Впоследствии получил от куратора инструкции по изготовлению взрывчатки.

Составляющие для взрывного устройства ему передали с помощью дрона – их сбросили в определенном месте в Харьковский район. После этого мужчина изготовил взрывчатку и заложил ее на пути. В результате подрыва железнодорожное полотно было повреждено, а движение поездов на участке временно остановили. Это должно было повлиять на логистику украинских сил.

Кроме диверсий, фигурант передавал врагу разведывательные данные. В частности, он сообщал о местах дислокации украинских военных и объектах критической инфраструктуры.

Правоохранители задержали мужчину в октябре 2025 года, когда он готовил новую диверсию. Во время обысков у него изъяли взрывное устройство и комплектующие. Сейчас ему инкриминируют сразу несколько статей, среди которых государственная измена, диверсия, покушение на диверсию и незаконное обращение со взрывчаткой. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

