Правительство ликвидирует ДФС уже в этом году. Это одно из условий получения второго транша макрофинансовой помощи для Украины от Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, пишет " РБК-Украина ".

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ДФС ликвидируют, этого требует Евросоюз

Шмыгаль подчеркнул: для того, чтобы получить второй транш пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза – надо выполнить определенные условия.

Одним из таких условий является ликвидация Государственной фискальной службы.

Это один из маячков для второго транша. Это, фактически, условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы,

– заявил Шмыгаль.

И добавил, что правительство хочет на месте ДФС создать "интеллектуальный орган" вместо силового:

"Орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать в соответствующие органы".

Что не так с ДФС: коротко

Государственную фискальную службу создали в 2014 после Революции Достоинства на замену Министерства доходов и сборов (за Януковича им руководил Александр Клименко, который бежал из страны и обвинен в многочисленных финансовых махинациях).

Ранее, в 2012, это министерство создали путем объединения налоговой и таможни.

А вот Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу в 2014 – 2015 годах создали фактически заново - и тоже на базе Министерства доходов и сборов.

Итак, ДФС соединило функции налоговой, таможни и финансовой милиции – вместе с одновременно и параллельно работающими налоговой службой и таможней.

Это создавало определенный конфликт. Тем более, что все руководители ДФС увольнялись после скандалов:

Белоус в 2015 после обнародования в СМИ информации о злоупотреблениях,

Насиров в 2017 – несколько раз уволен и восстановлен судами, подозреваемый в хищении миллиардов,

Продан (исполняющий обязанности руководителя) в 2018 – после подозрения в незаконном обогащении,

Власов (тоже исполняющий) в 2019 – после ссоры с Зеленским.

В декабре 2018 ДФС решили реорганизовать – передать функции Государственной налоговой и Государственной таможенной службам. 17 мая 2019 Государственная фискальную службу перевели в статус прекращения.