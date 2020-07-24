Уряд ліквідує ДФС вже цього річ. Це одна з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги для України від Євросоюзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, пише "РБК-Україна".

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Шмигаль наголосив: для того, щоб отримати другий транш п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу – треба виконати певні умови.

Однією з таких умов є ліквідація Державної фіскальної служби.

Це один із маячків для другого траншу. Це, фактично, умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби,

– заявив Шмигаль.

І додав, що уряд хоче на місці ДФС створити "інтелектуальний орган" замість силового:

"Орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати до відповідних органів".

Що не так із ДФС: коротко

Державну фіскальну службу створили у 2014 після Революції Гідності на заміну Міністерства доходів і зборів (за Януковича ним керував Олександр Клименко, який втік із країни та звинувачений у численних фінансових махінаціях).

Раніше, у 2012, це міністерство створили шляхом об'єднання податкової та митниці.

А от Державну податкову службу і Державну митну службу у 2014 – 2015 роках створили фактично наново – та теж на базі Міністерства доходів і зборів.

Отже, ДФС поєднало функції податкової, митниці та фінансової міліції – за водночас та паралельно працюючих податкової служби та митниці.

​Це створювало певний конфлікт. Тим більше, що усі керівники ДФС звільнялися після скандалів:

Білоус у 2015 після оприлюднення у ЗМІ інформації про зловживання,

Насіров у 2017 – кілька разів звільнений та поновлений судами, підозрюваний у розкраданні мільярдів гривень,

Продан (виконувач обов'язки керівника) у 2018 – після підозри у незаконному збагаченні,

Власов (теж виконувач) у 2019 – після сварки з Зеленським.

У грудні 2018 року ДФС вирішили реорганізувати – передати функції до Державної податкової й Державної митної служб. 17 травня 2019 року Державну фіскальну службу перевели у статус припинення.

Та наразі, станом на липень 2020 року, вона продовжує працювати.