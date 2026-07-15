Зеленский наградил орденами Шмыгаля, Свириденко, "Мадяра" и Билецкого

Владимир Зеленский по случаю Дня украинской государственности наградил государственными наградами ряд военных и правительственных чиновников. В частности, отметили бывшего премьер-министра Юлию Свириденко.

Об этом говорится в соответствующих указах № 603/2026 и № 604/2026, опубликованных на сайте Президента Украины.

Какие награды и кому вручил Зеленский?

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени глава государства наградил премьер-министра Украины в 2025 – 2026 годах Юлию Свириденко. Аналогичную награду получил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Отметим, что высшей степенью ордена является I степень.

Также президент наградил государственными наградами украинских военных. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, майор Роберт Бровди "Мадяр" получил орден Богдана Хмельницкого I степени.

А бригадный генерал Андрей Билецкий был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

В указах отмечается, что награды присвоены за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. А также за весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное выполнение профессионального долга, в том числе военного".

Напомним, на днях Владимир Зеленский наградил президента Франции Эммануэля Макрона одной из высших государственных наград Украины – орденом Свободы. Таким образом президент поблагодарил французского коллегу за многолетнюю поддержку Украины и личный вклад в развитие отношений.