Об этом Зеленский сообщил после встречи с Макроном.

За что Зеленский отметил президента Франции?

По словам главы государства, это стало знаком благодарности за многолетнюю поддержку Украины и личную роль французского президента в укреплении двусторонних отношений.

Отношения наших стран достигли действительно стратегического уровня, и почему-то именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Сегодня я поблагодарил Эммануэля за помощь и поддержку на протяжении этих лет и наградил господина президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Франция остается одним из ключевых партнеров Украины в условиях полномасштабной войны, а сотрудничество между государствами продолжает углубляться как в сфере безопасности, так и на политическом уровне.

Отметим, что орден Свободы – одна из высших государственных наград Украины. Он был учрежден в 2008 году для награждения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства, развитии демократии, защите конституционных прав и свобод человека, а также за весомый вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Награждение иностранных лидеров орденом Свободы является довольно редким явлением. Эту награду вручают деятелям, внесшим выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества с Украиной и поддержку украинской государственности.

С начала полномасштабного вторжения Франция является одним из ведущих партнеров Украины, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Президент Эммануэль Макрон неоднократно выступал за усиление поддержки Киева, расширение оборонного сотрудничества и укрепление европейской безопасности.

Помимо Макрона этой наградой были удостоены бывший президент Польши Анджей Дуда, украинская журналистка, погибшая в российском плену, Виктория Рощина, а также 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, убитые оккупантами.