В августе в Украине все государственные выходные будут рабочими

Во время военного положения в стране не действуют выходные дни в государственные праздники. Соответственно, в августе государственных выходных тоже не будет.

В августе традиционными выходными в Украине были День государственного флага и День Независимости – 23 и 24 августа. Но в этом году в эти дни выходных не будет.

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Почему не будет выходных 23 и 24 августа

15 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", согласно которому в стране не действуют статьи Кодекса законов о труде, предусматривающие выходные дни в государственные праздники.

Военное положение введено до 23 августа

Ранее Владимир Зеленский продлил Военное положение в Украине до 23 августа включительно, но в случае дальнейшей угрозы его могут продлить.

ЗУ "О правовом режиме военного положения" не определяет ограничений относительно продления и сроков военного положения, так что оно может длиться столько, сколько будет существовать угроза для Украины или для отдельных областей.

Как Украина будет праздновать 31-й День независимости

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что на 24 августа в Украине запланирована программа мероприяти . Однако сейчас информацию о них не разглашают из соображений безопасности. При этом он заметил, что не всегда празднование должно быть громким.

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