У серпні традиційними вихідними в Україні були День державного прапора та День Незалежності – 23 та 24 серпня. Але цьогоріч у ці дні вихідних не буде.

До теми В Ужгороді можуть відкрити аеропорт для пасажирських перевезень під час воєнного стану

Чому не буде вихідних 23 та 24 серпня

15 березня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", згідно з яким в країні не діють статті Кодексу законів про працю, які передбачають вихідні дні у державні свята.

Воєнний стан наразі введений до 23 серпня

Раніше Володимир Зеленський продовжив Воєнний стан в Україні до 23 серпня включно, але у випадку подальшої загрози його можуть продовжувати.

ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" не визначає обмежень щодо продовження та терміну воєнного стану, тож він може тривати стільки, скільки існуватиме загроза для України або для окремих областей.

Як Україна святкуватиме 31 День незалежності

Раніше Володимир Зеленський розповів, що на 24 серпня в Україні запланована програма заходів. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки. При цьому він зауважив, що не завжди святкування повинно бути гучним.

Вас може зацікавити – українське зерно прибуде в Туреччину вже 3 серпня: дивіться відео