Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство обязательно компенсирует каждый метр недвижимости, которую граждане потеряли из-за вторжения России.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам, передает 24 канал. Государство в любом случае возместит потерю дома или квартиры из-за боевых действий.

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Главное – государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Зеленский добавил, что для восстановления Украины будут привлекаться государства-партнеры и ведущие мировые компании. Он обещает, что здесь будут работать лучшие специалисты. К примеру, в Дании очень положительно восприняли это предложение.

Среди других положительных новостей: украинские члены правительства расширили программу помощи учреждениям, которые поддерживают переселенцев из зоны боевых действий. Также уже направлено 426 миллионов гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

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