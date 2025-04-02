В ЕС рассказали, готовы ли заменить Starlink для украинской армии

В Евросоюзе начали работу над собственной системой спутниковой связи IRIS². Однако в ЕС рассчитывают, что американские партнеры продолжат предоставлять доступ к Starlink для украинской армии, поскольку европейский аналог не будет доступен в ближайшие годы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Евросоюз работает над альтернативой Starlink

Еврокомиссар отметил, что хотя в США заверили, что отключать Starlink не планируют, в Евросоюзе работают над альтернативой, если ситуация резко изменится.

Эти дискуссии нас заставили задуматься, что мы готовы сделать. Я не буду входить в детали, но могу сказать, что есть решения, которые мы сможем внедрить, если дела изменятся в неожиданном направлении,

– сказал Андрюс Кубилюс.

Евросоюз начал масштабный проект по развитию спутниковой связи – систему Iris² (Iris Square). Это новая инициатива, направлена на создание независимой европейской инфраструктуры для безопасной коммуникации.

Этот проект сейчас движется вперед, но операционно будет доступен только в 2029 году,

– сказал Кубилюс.

Впрочем, он добавил, что еще до запуска этой системы с середины 2025 года в ЕС начнет действовать GOVSATCOM (Government Satellite Communication System) – правительственная система спутниковой связи. Она объединит уже имеющиеся национальные спутниковые ресурсы стран-членов ЕС и обеспечит стабильный и защищенный канал связи для военных и правительственных структур.