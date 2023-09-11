Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Алексей Кошель. По его словам, сейчас Путин будет искать методы, чтобы принуждать к компромиссам Запад и Украину.

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Путин готов к продолжительной войне

Путин должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ином. Алексей Кошель считает, что сейчас российский диктатор ищет любую возможность, чтобы продемонстрировать россиянам, что с ним считается и встречается еще кто-то, кроме нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Путин пытается доносить сигналы прежде всего своим избирателям, что он готов к длительной войне. Приблизительно неделю назад Путин проводил заседание какого-то оргкомитета по 80-летию "победы", а это будет в 2024 году. Недаром все пропагандисты говорили, что говорится не только о 80 годах "победы", а также о войне в Украине,

– обратил внимание он.

По мнению политолога, таким образом Путин хочет добавить к войне в Украине некие "знаковые" особенности. Также это сигнал, что бункерный дед готов к продолжительной войне.

Кошель о методах Путина: смотрите видео

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