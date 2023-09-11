Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олексій Кошель. За його словами, зараз Путін шукатиме методи, щоб примушувати до компромісів Захід та Україну.

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Путін готовий до тривалої війни

Путін має зустрітись із лідером КНДР Кім Чен Ином. Олексій Кошель вважає, що зараз російський диктатор шукає будь-яку нагоду, щоб продемонструвати росіянам, що з ним рахується та зустрічається ще хтось, окрім нелегітимного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Путін намагається доносити сигнали насамперед для своїх виборців, що він готовий до тривалої війни. Приблизно тиждень тому Путін проводив засідання якогось оргкомітету щодо 80-річчя "побєди", а це буде у 2024 році. Недаремно усі пропагандисти говорили, що мовиться не тільки про 80 років "побєди", а також про війну в Україні,

– звернув увагу він.

На думку політолога, у такий спосіб Путін хоче додати до війни в Україні якихось "знакових" особливостей. Також це сигнал, що бункерний дід готовий до тривалої війни.

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