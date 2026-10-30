30 октября в Москве заявили о готовности Владимира Путина контактировать с западными лидерами. Пресс-секретарь Кремля заверил в готовности отвечать на звонки из Европы и прокомментировал вероятность диалога с Украиной.

Подробности из заявлений российской стороны передают пропагандистские СМИ.

Что сказали в России о контактах с европейцами?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изложил позицию Кремля относительно контактов с западными политиками после недавних переговоров с лидерами Норвегии и Финляндии.

"Он тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", – отметил речник, комментируя вероятность звонков от президента Франции Эммануэля Макрона или немецкого политика Фридриха Мерца.

Когда же прозвучал вопрос о возможности аналогичного прямого контакта со стороны украинского руководства, представитель Кремля воздержался от содержательных объяснений.

"Пока никто не звонил", – добавил Песков с улыбкой.

Контакты с лидерами Северной Европы

Заявления Москвы об открытости к диалогу прозвучали после первых за долгое время переговоров Путина с главами европейских государств, поддерживающих Украину.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели совместную беседу с Путиным, которая длилась около полутора часов. Этот контакт координировался с Киевом, а сразу после звонка европейские лидеры проинформировали президента Владимира Зеленского о содержании переговоров.