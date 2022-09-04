Легализация через "референдумы" и изменение "идей" вторжения: готов ли путин завершить войну

Российский диктатор владимир путин не желает заканчивать войну в Украине даже несмотря на провалы российской армии. Оккупанты продолжают надеяться на привлечение нового пушечного мяса и ядерный шантаж.

Своими мыслями об этом поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, как кремль старается избегать своих провалов и как Путин пытается продолжать войну – читайте далее.

Обратите внимание Потери, пушечное мясо и новая игра США: почему россияне врут о контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается и у нашей армии есть определенные достижения. К тому же постепенное освобождение территорий именно в Херсонской области будет иметь и символическое содержание – так считают западные эксперты и военные. Вместе с тем в Белом доме заявляют, что путин все еще не готов заканчивать войну, так что будет готовить новое пушечное мясо для продолжения боевых действий.

Однако, похоже, путин боится за свою шкуру еще больше, а потому готов перетащить в Москву главу Чечни рамзана кадырова, которому уже предсказывают руководящую должность в росгвардии, что может лишь усилить тиранию на россии. Кроме того, кремль снова усиливает ядерный шантаж на Запорожской АЭС, несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, а также упорно планирует провести псевдореферендумы на захваченных территориях. Однако среди ряда проблем у российской армии появилась еще одна – у кремля проблемы с выплатой обещанных денег тем, кто пошел на эту войну.

Итак, подробнее о ходе контрнаступления ВСУ на Юге и нежелании кремля признать реальность, дальше и поговорим.

Легализация оккупации Юга и "денацификация", которая не работает: что в США говорят о намерениях путина

Несмотря на огромные потери оккупантов, экономические потери и тотальную изоляцию, путин все еще не готов заканчивать войну. Такое заявление было сделано в Белом доме. Спикер администрации Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Кирби накануне заявил, что США не питают надежд, что путин готов положить конец войне в Украине, он будет продолжать ее, пока будут оставаться хоть какие-то способности. Впрочем, настроения россиян начали несколько меняться, так что на этой неделе путин снова повторил тезис о том, что якобы на территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает безопасности самой россии. Следовательно, россияне, которые едут убивать украинцев, по логике путина якобы защищают саму россию.

Такая риторика указывает на то, что тезисы о "денацификации" уже не работают, а путину крайне необходимо мобилизовать резервы для продолжения войны. Именно поэтому глава кремля рассказывает о глобальном противостоянии россии с США и НАТО. Однако по словам Джона Кирби – это бред, путин развязали войну против Украины и теперь упорно не хочет признавать поражение. Поэтому российская пропаганда сейчас пытается еще больше раскручивать тезисы о том, что Запад затягивает эту войну.

Также Джон Кирби заверил, что в США видят признаки того, что россия намерена провести незаконные "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре. И это еще больше вызывает удивление, ведь в кремле желают не замечать провалов на фронте. Хотя такое желание как можно скорее провести псевдореферендумы имеет свое объяснение. Таким образом путин пытается достичь какого-то подобия политической легитимности военных успехов, якобы все эти полгода полномасштабной войны имели какой-то смысл.

Более того, проведение незаконных референдумов должно вызвать всплеск патриотизма у россиян и, по факту, компенсировать тот факт, что путину так и не удалось достичь первоочередных целей в Украине. Впрочем, это также инструмент для легитимизации продолжения этой бессмысленной войны, ведь в кремле могут заявить о том, что теперь они якобы защищают не только мифический "народ Донбасса", но и новые квазиобразования. И для обычного россиянина это уже объяснение – почему война должна продолжаться.

Попытка скрыть собственные преступления – для чего россии фейки о химическом оружии

Так же в Кремле пытаются распространить новый фейк об Украине на фоне неспособности продвигаться на фронте. В начале полномасштабной фазы войны все мы с вами уже слышали эти легенды о биолаборатории и "боевых гусях" в Украине. Впрочем, со временем этот бред утратил свое влияние. Соответственно, кремль пытается запустить новый страшный тезис, который по мнению российского руководства также должен легитимизировать войну в глазах международного сообщества, а также затмить страшные преступления россиян в Украине.

Еще в середине августа, на временно оккупированной части Запорожской области были госпитализированы российские военные якобы с признаками отравления. У госпитализированных оккупантов во время обследования было якобы обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". Россия сразу же начала готовить документы, которые якобы подтверждаются результатами анализов, чтобы обвинить Украину в "химическом терроризме". Неудивительно, если и этот бред россияне вынесут на рассмотрение Совбеза ООН.

Впрочем, сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что это банальная попытка скрыть и оправдать собственные страшные преступления.

Более того, понимая, что ВСУ постепенно наступают на Юге, а россия уже страдает от нехватки живой силы и техники, Кремль продолжает прибегать к ядерному терроризму. Сегодня журналисты-расследователи издания The Insider опубликовали видео, на котором видно, как российская реактивная система залпового огня ведет огонь с территории Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, по данным городского главы Энергодара Дмитрия Орлова, оккупанты уже второй день подряд не пропускают в город гуманитарный груз. Оккупанты утверждают, что у местного населения есть все необходимое, а потому никакая гуманитарка не нужна. На самом же деле, таким образом оккупанты просто не оставляют выбора местным, кроме как идти и брать помощь из рук россиян. Для российских пропагандистов это прекрасная картинка, якобы поддержки местными оккупационного режима.

Однако, как все мы знаем, у ВСУ свои планы относительно временно оккупированных территорий. И если мы уже говорим о Запорожской области, то с нее и начнем обсуждать ход наступления ВСУ на Юге.

Как изменилось поведение оккупантов на фоне украинского контрнаступления

Институт исследования войны утверждает, что украинские силы могут осуществлять локализованные атаки вдоль линии столкновения в западной части Запорожской области, чтобы помешать текущему развертыванию российских войск на этом направлении.

Вместе с тем ВСУ продолжают контр наступательные действия на Херсонщине. Мэр города Алешки сегодня сообщил, что ВСУ нанесли очередной удар по позициям оккупантов в Херсоне. Евгений Рищук заявил, что украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, в котором размещен склад боеприпасов оккупантов. Владелец этого управления – фейковый "губернатор" Херсонской области владимир сальдо.

Так же утром во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Они раздавались вблизи Антоновского моста. Оккупанты сообщили, что в городе прогремело более десяти взрывов, добавив, что якобы работает российская система ПВО. Однако по данным местных жителей, удар мог быть нанесен по левому берегу по съезду Антоновского моста, что делает невозможным его использование для переброски подкреплений.

Кроме того, информация о частичном обвале Каховского моста все же подтвердилась. Спутниковые снимки показывают, что часть моста размером примерно 20 на 9 метров упала в реку, что привело к полной неработоспособности этой части дамбы. То есть ВСУ окончательно оставили рашистам лишь один вариант для побега в этом районе – понтонные переправы, или вплавь.

Также учитывая активность украинской авиации можно утверждать, что ВСУ усиливают наступательные действия. По данным ОК "Юг" на южных рубежах защиты авиация ВСУ 24 раза нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам россиян. Количество боевых ударов нашей авиации увеличивается в геометрической прогрессии начиная с первого дня объявленного наступления – 29 августа. И это важные темпы, которые указывают на усиление давления на оккупантов со стороны украинских войск. Так же продолжают уничтожать врага и ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В общем, потери россиян только на южном направлении за минувшие сутки не могут не радовать.

Кроме того есть еще одно свидетельство того, что ВСУ усиливают наступление – это поведение самих оккупантов. По данным ОК "Юг", россияне, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания альтернативных переправ. То есть с одной стороны, захватчики продолжают панически искать неуловимых партизан и диверсантов, с другой стороны пытаются построить переправы для переброски подкрепления. Однако Днепр под полным огневым контролем ВСУ.

К сожалению, у врага все еще остаются запасы для того, чтобы огрызаться. Так, за предыдущие сутки, оккупанты, пытаясь удержать оборону на суше, продолжили артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по мирным населенным пунктам. Накануне днем враг из самолетов СУ-35 дважды атаковал Николаевщину ракетами Х-59, в результате чего произошло попадание в жилые дома. К сожалению, в результате второго удара россиян погиб ребенок, еще двое детей и один взрослый ранены.

Здесь стоит заметить, что наши Воздушные силы постоянно совершенствуются, чтобы такие попадания ракет минимизировать. Впрочем, все еще нуждаются в усилении. В частности, по словам генерал-майора Николая Жирнова, противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50% до 70% российских ракет.

Молниеносного отвоевания территорий не будет: какая цель контрнаступления ВСУ

Впрочем, главные усилия ВСУ сегодня, скорее на Юге Украины. Однако стоит еще раз отметить – не стоит ждать от наступления ВСУ молниеносного результата, ведь это кропотливая и продуманная работа по уничтожению врага и освобождению территории.

Как написало сегодня издание WSJ, вся специфика стратегии ВСУ заключается в том, что контрнаступление может принимать различные формы. В издании утверждают, что даже не отвоевывая пока значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою. В издании отмечают, что якобы у ВСУ пока нет ресурсов для быстрого прорыва. Вместо этого, военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

И вот такую стратегию военные эксперты считают крайне сложной, нуждающейся в немалом мастерстве. Якобы украинские силы будут двигаться медленно, потому что они пытаются выбить россиян, которые в обороне и смогли закрепиться, без превосходящих сил или превосходства в воздухе со стороны ВСУ. Именно поэтому ряд экспертов уверяет – попытка лобового штурма Херсона была бы ошибкой.

Отдельно стоит отметить – почему именно контрнаступление на Юге является столь важным? Это направление важно даже сугубо из соображений символичности. Однако это далеко не главное. В частности накануне бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес назвал три главных аспекта нынешнего наступления ВСУ. Во-первых, необходимо остановить русификацию, которую кремль проводит на оккупированной Херсонщине. В частности, по его словам, россия пытается уничтожить все украинское. Он подчеркнул, что сломать планы врага важно до псевдореферендума.

Во-вторых, потенциально тысячи российских военных могут быть захвачены или уничтожены внутри котла на Херсонщине, который могут устроить ВСУ отрезая пути для отхода с правого берега Днепра. И это станет серьезным ударом по российским силам, и кремль не сможет придумать такую сказку, которая бы это объяснила.

И, в-третьих, Бен Ходжес заявил, что если ликвидировать Херсон как российский анклав, то у Украины появится возможность переместить HIMARS и другие ракетные установки дальше на Восток и гораздо ближе к Крыму. Соответственно, ВСУ смогут ежедневно атаковать вражескую логистику в Крыму.

"Все по плану", но не совсем: зачем путину кадыров в москве

И в этой ситуации самое отвратительное то, что кремль продолжает делать вид, что у него все идет по плану. Сегодня спикер путина дмитрий песков заявил, что переговоры с Киевом возможны, но на них будет обсуждаться чисто вопрос того, как Украина будет выполнять ультиматум россии.

Правда такая наглость – это банальная попытка скрыть свои неудачи в глазах россиян. Однако проблемы действительно есть. Британская разведка уверяет, что российские военные в Украине, кроме боевой усталости и высоких потерь, еще столкнулись с тем, что кремль не может выплатить им обещанные деньги.

Дело в том, что в российских вооруженных силах доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, но сверху есть еще ряд премий и надбавок. В частности оккупантам обещали выплачивать надбавки за участие в так называемой "спецоперации". Однако, по данным разведки, россияне этих денег не видят.

Кроме того, кремль начал понемногу чистить даже своих придворных пропагандистов. В частности, накануне стало известно об аресте в Москве известного военного пропагандиста семена пегова. Причина ареста заключалась в том, что якобы он нарушал общественный порядок. Однако на самом деле, в Институте исследования войны отметили, что тот самый пегов накануне позволил себе рассказать, что на Херсонщине не все так хорошо у россиян, за что, вероятно и был арестован. Это такой себе намек пропагандисту, что не стоит даже намекать на то, что на фронте у россиян есть проблемы.

Так же путин, похоже боится за собственное будущее, ведь глава Чечни рамзан кадыров, вдруг заявил, что устал уже от своей должности, а потому может скоро ее оставить. Российские СМИ утверждают, что для Кадырова уже приготовили руководящую должность в росгвардии. То есть, путин решил держать кадырова в постоянном поле зрения.

Но несмотря на все проблемы, путин все равно самоуверенно продолжает настаивать, что заканчивать войну он не готов.

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