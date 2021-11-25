Готов ли Шольц взять главную роль в переговорах с Путиным: мнение посла Украины
Источник:"РБК-Украина"
В Украине не понимают, возьмет ли на себя главную роль в переговорах с Владимиром Путиным преемник Ангелы Меркель Олаф Шольц. Речь идет о диалоге в рамках нормандского формата.
Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что в коалиционном соглашении социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, которые составят новую немецкую власть, призывают Россию прекратить агрессию
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Вызов для Берлина
Однако пока там не говорят о нормандском формате. Он является главным политико-дипломатическим инструментом для деоккупации Донецкой и Луганской областей.
"Действительно ли готов следующий канцлер Олаф Шольц брать на себя главную роль в непростых переговорах с Путиным? Этот вопрос пока остается открытым", – подчеркнул Мельник.
Украина продолжает настаивать на проведении берлинского саммита "нормандской четверки", чтобы вывести мирный процесс из тупика, в который нас всех завела Россия. Этот вызов станет одним из первых серьезных стресс-тестов для Берлина,
– добавил он.
Нормандский формат: последние новости
- Нормандская встреча должна была состояться 11 ноября на уровне министров иностранных дел. Однако Сергей Лавров 8 ноября отказался участвовать в переговорах. По его мнению, нет согласованного итогового документа.
- Германия и Франция возмутились такими действиями, потому что сама же Россия предлагала встречу на уровне министров, а потом отказалась.
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, что Кремль в очередной раз продемонстрировал, что это он блокирует переговоры.