Насколько готова украинская энергосеть к зиме: ответ Укрэнерго

В Укрэнерго рассказали, что сейчас электростанции надо максимально восстанавливать к зиме. Однако Украина также должна стремиться развернуть как можно большее количество генераций.

Кстати, Владимир Зеленский заявлял, что Киев построит 1 гигаватт маневренной генерации в 2024 году и еще 4 гигаватта – в ближайшие годы. Председатель правления Укрэнерго рассказал, что в отношении генераций, то есть план восстановления и развертывания новой генерации, в том числе и силами частных компаний.

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Насколько готова украинская энергосеть к зиме

Что касается наших магистральных сетей, мы будем готовы. Это не значит, что при прилетах не будет повреждений, что не будет локальных временных проблем. Но мы точно избежим катастрофических последствий именно для магистральной сети,

– заявил глава правления Укрэнерго.

По его словам, на Конференции по восстановлению Украины было приятно, что десятки украинских компаний, которые до этого вообще не присутствовали в энергосекторе уже реализуют проекты по построению новой генерации.

"Я имел возможность пообщаться с компаниями, которые сейчас суммарно строят более 1 гигаватт генерации различного вида: газовых станций, ветровых и солнечных электростанций, электростанций на биомассе, батарейных систем накопления энергии", – вспомнил Кудрицкий.

Глава правления Укрэнерго объяснил, что именно эти технологии позволят в перспективе заместить большие и уязвимые советские электростанции. Однако пока имеющиеся электростанции надо максимально восстанавливать к зиме.

Как можно достичь более устойчивой и дешевой энергосистемы

По словам чиновника, построение небольших децентрализованных электростанций – стратегически единственный путь, которым можно достичь более устойчивой, дешевой и "зеленой" энергосистемы. В частности, сейчас:

Кабмин упростил правила присоединения и построения этой генерации,

Укрэнерго с Национальным энергетическим регулятором – ввели привлекательные для инвесторов инструменты – будут на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования энергосистемы;

если такой контракт принесут в банк – получат под него кредитование.

Окупаемость проектов в энергетике, по нашей оценке, составляет от 3 до 6 лет. Это хороший актив. Через несколько недель мы анонсируем аукцион для инвесторов, и по его результатам будем заключать эти пятилетние контракты. Надеюсь, объем участников составит количество, которое будет близким к тому 1 гигаватта, о котором много говорят,

– уточнил Кудрицкий.

По его словам, надо начинать уже сейчас, чтобы генерации заработали уже в этом году. Ведь, чем больше построят сейчас, тем легче будет пройти зиму и жару летом.