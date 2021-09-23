Готовил свержение власти с помощью военных: вынесли приговор соратнику экс-главы "Укрспирта"

Шевченковский райсуд Киева приговорил Павла Заярнюка. Его называют "Пашей Чеченом" и обвиняли в подготовке госпереворота вместе с экс-главой "Укрспирта" Михаилом Лабутиным.

Заярнюк получил 6 лет за решеткой. Как сообщает СМИ, такой приговор суд вынес 20 сентября.

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Военные должны были захватить Раду, а Лабутин должен был стать президентом

Павел Заярнюк, отмечает издание, известный в криминальных кругах как "Паша Чечен", был помощником на общественных началах экс-депутата Верховной Рады Сергея Куницына. По версии следствия, которую в суде подтвердили свидетели, Заярнюк вместе со своим другом – экс-директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным – в начале 2017 года хотели захватить госвласть.

По их замыслу, акция протеста бойцов добровольческого батальона "Айдар" возле Рады должна была перерасти в беспорядки, в ходе которых военные захватили бы парламент и заставили депутатов проголосовать за необходимые решения. Затем планировалось захватить Кабмин и Администрацию Президента. Лабутин после переворота планировал занять пост премьер-министра или президента.

Заярнюк по его указанию занялся переговорами с командирами воинских частей. Помогал ему в этом бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Георгий Абдиллаев. Они неоднократно общались с заместителем командующего ВДВ по логистике Павлом Щербанем и экс-первым заместителем командующего Сил специальных операций Сергеем Кривоносом.

Как планы Заярнюка и Лабутина "накрылись"

Абдиллаев и заместитель командующего ВДВ Щербань решили сообщить об этих планах в СБУ. Они также помогли контрразведке записать переговоры с Заярнюкам. Лабутин же скрылся за границей и находится в Румынии.

Заярнюк не признал свою вину и сказал, что это провокация СБУ. Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам тюрьмы. Благодаря "закону Савченко", Заярнюк уже отбыл весь срок наказания. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Покушение на Авакова и госпереворот

Отметим, что 24 каналу не удалось найти соответствующий приговор суда на сайте Единого реестра судебных решений в свободном доступе.

В января 2018 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что преступная организация вместе с бывшим генеральным директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила покушения на жизнь главы МВД Арсена Авакова.

19 декабря 2017 года следователи провели более 60 обысков в разных регионах Украины. Тогда задержали шестерых участников преступной организации.

Задержанных обвиняли в: