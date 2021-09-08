Конгрессмены из США, которые находились с визитом в Киеве, сказали о готовности создания условий для сделки. Документ касается формирования зоны свободной торговли между Украиной и Штатами.

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Инициатор сделки – Украина, а не США

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, инициатива о принятии такого соглашения поступила именно от украинской стороны. При обсуждении сформировались общие точки соприкосновения.

На определенном этапе сторона США начала выступать за более сдержанный и лаконичный текст. Мы убедили партнеров, что должен быть беспрецедентный и подробный документ,

– отметил Кулеба.

Украина сможет торговать услугами

Для Украины зона свободной торговли не новое явление. Государство имеет свободный оборот товарами, в частности с ЕС, Канадой и Израилем. Это существенно улучшило показатели импорта-экспорта.

Соглашение о свободной торговле с ЕС позволило отечественным экспортерам с неожиданных отраслей выходить на рынки Европы, а также получать импортные товары.

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Подобное сотрудничество стимулирует Украину внедрять системные реформы для привлечения инвестиций. По словам экономиста Игоря Бураковсого, сотрудничество посодействовало внедрению реформы таможни.

"Мы никогда бы не сделали ее (реформу таможни – 24 канал) без давления внешних партнеров. Сотрудничество заставило нас посмотреть, как происходит сертификация продукции. Также определить безопасность той или иной продукции, когда происходит стандартизация", – отметил экономист.

Агро- и аеросферы Украины разовьются

Пока США не главный торговый партнер для Украины. До недавнего времени бизнес-отношения с США регулировались системой, по которой предусмотрен беспошлинный экспорт на товары. Также снижены импортные пошлины на промышленную продукцию.

Заметьте! По статистике, только за первое полугодие 2021 года украинский экспорт составляет 2,1%. Украинский импорт же в США насчитывает 5,6%.

Углубление экономического сотрудничества с США – лидером мировой экономики обеспечит Украине прорыв в определенных сферах. Это в частности: агросектор, зеленая энергетика и аэрокосмическая отрасль.

Подготовка соглашения длилась десятилетие

В течение последнего десятилетия Украина постепенно проводила подготовительную работу по принятию соглашения о свободной торговле. Государство секторально уменьшало таможенное нагрузки для украинских и американских экспортеров.

"С каждым годом все больше и больше увеличиваем список товаров, на которые не применяются ни таможенные, ни количественные ограничения. Зона свободной торговли станет закреплением действующего статуса как для Украины, так и США", – рассказал международный аналитик Александр Краев.

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США получит преимущество от сделки

Для США нет никаких рисков заключения соглашения о свободной торговле с Украиной, только – преимущества. Товарооборот с Украиной не настолько велик, чтобы государство теряло большой процент от пошлин.

Товарооборот от пошлин составляет стратегические сферы заинтересованности США, в частности агросектором и сырьевыми ресурсами. Американцы хотели бы это вывести из-под таможенной нагрузки,

– сказал аналитик.

Американцы постоянно говорят, что видят потенциал и заинтересованность в рынке Украины. По мнению сенатора США Линдси Грэм, зона свободной торговли с США станет сигналом для мира. Ведь Украина откроется для бизнеса.

"Это изменит наши отношения. Однако, чтобы достичь этой цели, надо больше сделать в преодолении коррупции в Украине. Мы ценим реформы, которые есть, но нужно сделать больше", – заявил сенатор США.

Соглашение о свободной торговле с США: смотрите сюжет 24 канала