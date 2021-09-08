Конгресмени зі США, які перебували з візитом у Києві, сказали про готовність створення умов для угоди. Документ стосується формуванню зони вільної торгівлі між Україною та Штатами.

До теми Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, – Кулеба

Ініціаторка угоди – Україна, а не США

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ініціатива щодо ухвалення такої угоди надійшла саме від української сторони. Під час обговорення сформувалися спільні точки дотику.

На певному етапі сторона США почала виступати за більш стриманий та лаконічний текст. Ми переконали партнерів, що має бути безпрецедентний і детальний документ,

– наголосив Кулеба.

Україна зможе торгувати послугами

Для України зона вільної торгівлі не нове явище. Держава має вільний обіг товарами, зокрема з ЄС, Канадою та Ізраїлем. Це суттєво поліпшило показники імпорту-експорту.

Угода про вільну торгівлю з ЄС дала змогу вітчизняним експортерам із неочікуваних галузей виходити на ринки Європи, а також отримувати імпортні товари.

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Подібна співпраця стимулює Україну впроваджувати системні реформи для залучення інвестицій. За словами економіста Ігоря Бураковсього, співпраця посприяла запровадженню реформи митниці.

"Ми ніколи б не зробили її (реформу митниці – 24 канал) без тиску зовнішніх партнерів. Співраця змусила нас подивитись, як відбувається сертифікація продукції. Також визначити безпечність тієї чи іншої продукції, коли відбувається стандартизація", – відзначив економіст.

Агро- та аеросфери України розвинуться

Поки США не найголовніший торговельний партнер для України. Донедавна бізнес-стосунки зі США регулювались системою, за якою передбачено безмитний експорт на товари. Також знижені імпортні мита на промислову продукцію.

Зауважте! За статистикою, лише за перше півріччя 2021 року український експорт становить 2,1%. Український імпорт же до США налічує 5,6%.

Поглиблення економічної співпраці зі США – лідером світової економіки забезпечить Україні прорив в певних сферах. Це зокрема: агросектор, зелена енергетика та аерокосмічна галузь.

Підготовка угоди тривала десятиліття

Протягом останнього десятиріччя Україна поступово проводила підготовчу роботу щодо ухвалення угоди про вільну торгівлю. Держава секторально зменшувала митне навантаження для українських та американських експортерів.

"З кожним роком усе більше і більше збільшуємо список товарів, на які не застосовуються ні митні, ні кількісні обмеження. Зона вільної торгівлі стане закріпленням чинного статусу як для України, так і США", – розповів міжнародний аналітик Олександр Краєв.

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США отримає перевагу від угоди

Для США немає жодних ризиків укладення угоди про вільну торгівлю з Україною, лише – переваги. Товарообіг з Україною не настільки великий, щоб держава втрачала великий відсоток від мит.

Товорообіг від мит складає стратегічні сфери зацікавленості США, зокрема агросектором і сировинними ресурсами. Американці хотіли б це вивести з-під митного навантаження,

– сказав аналітик.

Американці постійно кажуть, що вбачають потенціал та зацікавленість у ринку України. На думку сенатора США Ліндсі Грем, зона вільної торгівлі зі США стане сигналом для світу. Адже Україна відкриється для бізнесу.

"Це змінить наші стосунки. Проте, щоб досягти цієї мети, треба більше зробити в подоланні корупції в Україні. Ми цінуємо реформи, які є, але потрібно зробити більше", – заявив сенатор США.

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