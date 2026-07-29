Президент сообщил, что заслушал доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

Какова вероятность массированной атаки 30 июля?

Известно, что враг еще несколько суток тому назад закончил подготовку к массированной атаке. Есть большая вероятность, что именно этой ночью удар будет совершен.

Пожалуйста, во всех регионах Украины учитывайте сегодня сигналы воздушной тревоги и берегите себя,

– отметил политик.

Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины должны полностью осознавать ситуацию, ведь от их готовности передавать ракеты для систем ПВО напрямую зависит жизнь людей.

По его словам, в первую очередь это касается США и других стран, у которых есть ракеты для комплексов Patriot и могут усилить украинскую противовоздушную оборону.

К слову, в Центре противодействия дезинформации тоже предупредили о вероятности массированного удара 30 июля.

По данным мониторов, угроза обстрела нависла над всеми регионами Украины. В первую очередь, над Киевом и западными областями.

Около 20:00 мониторы писали о том, что Россия подняла в воздух несколько бортов Ту-160. Кроме того, отмечалось, что в течение суток враг планирует передислокацию на аэродром "Оленья" 8 бортов Ту-95 МС.