Президент повідомив, що заслухав доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

Яка ймовірність масованої атаки 30 липня?

Відомо, що ворог ще кілька діб тому закінчив підготовку до масованої атаки. Є велика ймовірність, що саме цієї ночі удар буде здійснено.

Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе,

– зазначив політик.

Зеленський підкреслив, що партнери України мають повністю усвідомлювати ситуацію, адже від їхньої готовності передавати ракети для систем ППО безпосередньо залежить життя людей.

За його словами, насамперед це стосується США та інших країн, які мають ракети для комплексів Patriot і можуть посилити українську протиповітряну оборону.

До слова, у Центрі протидії дезінформації теж попередили про ймовірність масованого удару 30 липня.

За даними моніторів, загроза обстрілу нависла над усіма регіонами України. Передусім, над Києвом і західними областями.

Близько 20:00 монітори писали про те, що Росія підняла у повітря кілька бортів Ту-160. Окрім того, зазначалося, що упродовж доби ворог планує передислокацію на аеродром "Оленья" 8 бортів Ту-95 МС.