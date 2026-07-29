Увечері керівник Центру протидії дезінформації попередив про ймовірний масований обстріл уночі.

Що відомо про загрозу масованої атаки?

Уважно до тривог,

– написав Андрій Коваленко.

Він також попередив окупантів, що їхні масовані атаки на Україну лише збільшать кількість ударів у відповідь по самій Росії.

Коваленко порадив російським елітам "врешті демонтувати Путіна й змінити курс їхньої країни".

Нагадаємо, що упродовж дня 29 липня низка моніторингових каналів повідомляли про те, що є велика ймовірність масованого обстрілу цієї ночі. Зазначалося, що ворог для цього вже накопичив достатньо як балістичних, так і крилатих ракет.

Близько 20:00 з'явилися повідомлення, що окупанти підняли у повітря кілька бортів Ту-160. Якщо виліт бойовий, то на пускових рубежах літаки будуть біля першої ночі, а ракети в Україну залетять близько другої.

Також монітори писали про те, що упродовж доби росіяни запланували передислокувати 8 бортів Ту-95МС ближче до кордону з Україною, а саме з аеродрому "Українка" до аеродрому "Оленья".

Монітори зазначають, що найімовірнішими цілями атаки стануть Київ, а також західні регіони.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський попереджав, що Росія закінчила підготовку до масованого удару.