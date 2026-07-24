Цю інформацію повідомляють як українські, так і західні джерела. Про це він написав у власних соцмережах.

Що відомо про загрозу удару?

Президент зазначив, що Україна отримала інформацію від розвідок та партнерів.

Росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе,

– заявив Зеленський

Він закликав зважати на сигнали повітряної тривоги.