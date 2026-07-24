Эту информацию сообщают как украинские, так и западные источники. Об этом он написал в собственных соцсетях.
Что известно о угрозе удара?
Президент отметил, что Украина получила информацию от разведок и партнеров.
Россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Возможно, этот удар нанесется сегодня: по предварительной информации, он может произойти в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя,
– заявил Зеленский
Он призвал обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Он призвал учитывать сигналы воздушной тревоги. Также Зеленский отметил, что Украина ожидает понимания со стороны партнеров.
Президент отметил важность передачи Украине ПВО. Он назвал это приоритетом в помощи.
Что известно о последних российских преступлениях?
На Днепропетровщине в пятницу, 24 июля, враг нанес удар по пассажирскому поезду. В результате атаки на месте образовался дым и возгорание. К счастью, железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.
Также страна-агрессорка нанесла удары по Одесской области. Местная ОВА сообщила о серьезных разрушениях и пострадавших.