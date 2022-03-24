Готовим ответ России, – Байден анонсировал встречи в Брюсселе

Президент США Джо Байден анонсировал ряд встреч в Брюсселе. Главной их темой является единый ответ России на войну против Украины.

Президент Байден заявил, что сегодня он проведет ряд встреч с партнерами по НАТО, членами "Большой семерки" и Европейским советом. Там сегодня и проходят саммиты этих трех организаций.

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Глава Белого дома подчеркнул, что США поддерживают Украину и ее демократический выбор.

Сегодня в Брюсселе я встречаюсь с нашими союзниками по НАТО, членами G7 и Европейским Советом, чтобы обсудить наш постоянный ответ на непровоцированное и неоправданное нападение России на Украину. Мы едины на защите демократии и с народом Украины,

– заявил Байден.

Встреча с лидерами НАТО уже прошла. Президент Байден подчеркнул, что Альянс поддерживает Украину в борьбе с Россией и будет отстаивать ее право на самооборону.

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