Президент Байден заявив, що сьогодні, 24 березня, він проведе низку зустрічей із партнерами по НАТО, членами "Великої сімки" та Європейською радою. Саме у Брюсселі й відбуваються саміти цих трьох організацій.

Зверніть увагу Україна не може бути в "сірій зоні", – Зеленський звернувся до світу на саміті НАТО

Глава Білого дому наголосив, що США підтримують Україну та її демократичний вибір.

Сьогодні в Брюсселі я зустрічаюся з нашими союзниками по НАТО, членами G7 та Європейською радою, щоб обговорити нашу постійну відповідь на неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну. Ми єдині на захисті демократії та з народом України,

– заявив Байден.

Зустріч із лідерами НАТО уже відбулася. Президент Байден підкреслив, що Альянс підтримує Україну у боротьбі з Росією та відстоюватиме її право на самооборону.

Цікаво – звернення Зеленського до НАТО: дивіться відео