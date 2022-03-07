Готовимся к худшему варианту, – Арестович о возможном пике русского наступления

Взять украинские города-миллионники у российской армии просто не хватит сил. В то же время украинские Вооруженные силы готовы к худшему варианту.

О возможном развитии событий рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире канала Утро Февраля – РосАнтиЦентр.

Важно Оккупанты не контролируют территории, только дороги и некоторые населенные пункты: актуальная карта

Мы готовимся к худшему варианту. Я даже могу его очертить. На мой взгляд, российской армии хватит на следующий рывок, пока что,

– отметил советник главы Офиса Президента.

По мнению Арестовича, вот максимум, на который будет способна российская армия:

выход на окраины Запорожья , завязывание боев по примеру Харькова;

, завязывание боев по примеру Харькова; возможно, выход на Кривой Рог ;

; блокада или захват Николаева (во что Арестович не слишком верит, но в принципе, это теоретически возможно);

(во что Арестович не слишком верит, но в принципе, это теоретически возможно); выходы на окраины Одессы , завязывание там городских боев;

, завязывание там городских боев; вклинение на окраины Киева , полуокружение или оцепление, однако пробить оборону в центр Киева оккупантам вряд ли удастся;

, полуокружение или оцепление, однако пробить оборону в центр Киева оккупантам вряд ли удастся; городские бои за Харьков с серьезным продвижением по городу.

"Но это будет пик. Дальше, я думаю, они не пройдут. Ну, Мариуполь еще могут зажать и захватить по окраинам, наполовину и так далее. Почему? Потому что 5 ключевых городов-миллионников одновременно окружать, блокировать и наступать не хватит даже нынешнего российской группировки", – считает Арестович.

Тема На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский

Он подчеркнул, что борьба продолжится, и мы не сдадимся ни при каких обстоятельствах. Взять наши города-миллионники – это задача, которую технически просто невозможно выполнить, констатировал Арестович.

К слову, ранее Арестович призвал не верить в страшилки в возможный "массированный авианалет" российских кафиров, ведь оперативные возможности российских войск далеки от этого. Враг ввел в Украину 90% своих подготовленных войск, увеличение пока не предусмотрено.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!