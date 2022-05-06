Готовимся к мощному наступлению в Луганской области, – Гайдай

Ситуация в Луганской области сейчас чрезвычайно непростая. Оккупанты обстреливают ее и днем и ночью. А в области, отметил глава ОВА, уже готовятся к мощному наступлению в канун 9 Мая.

Во время эфира телемарафона Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. Так, глава Луганской области отметил, что за считанные дни наших бойцов ожидает мощное наступление со стороны оккупантов, передает 24 канал.

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Российские военные стремятся окружить ВСУ

Сергей Гайдай подчеркнул, что российские захватчики не оставляют попыток захватить украинские позиции. Они это делают для того, чтобы максимально оцепить наших военных со всех сторон.

В канун Дня победы на Луганщине не будут вводить долгий комендантский час. Глава ОВА отметил, что в области он и так длится не один день. Он напомнил всем, что обстрелы продолжаются повсюду. Следовательно, безопасного места нет ни в одном населенном пункте области.

Готовимся к более мощным наступлениям. Вот в ближайшие 3 – 4 дня они (оккупанты – 24 канал) бросят все усилия для того, чтобы прорваться либо в Северодонецк, либо в Попасную. Там – взять самый большой город и взять в окружение ВСУ,

– подчеркнул Гайдай.

В то же время, он заверил, что украинские военные держатся. Наши воины уверены в том, что им удастся отразить очередную вражескую атаку. Этому способствует также и усиление. Речь идет как о технике, так и о людях, которые готовы противостоять оккупантам.

В Луганской области все еще остаются люди

Сергей Гайдай назвал только ориентировочные цифры. Так, на подконтрольной Украине территории Луганской области остается около 50 тысяч человек.

И хотя оккупанты бьют ежедневно, местные власти продолжают эвакуацию мирного населения. Вывозят людей из Северодонецка, а также Лисичанска. Кроме того, ежедневно призывают жителей области, если у них есть такая возможность, уезжать.



Актуальная карта боевых действий в Украине / liveuamap

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