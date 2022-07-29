"Готовимся к войне": армия Китая в соцсетях послала неоднозначный сигнал США и Тайваню

Китайская армия опубликовала в сети короткое сообщение "готовимся к войне". Такие слова тревожно звучат на фоне угрозы вторжения на Тайвань.

Сообщение китайской армии собрало тысячи реакций и комментариев. Многие китайцы пишут, что даже готовы пожертвовать деньги для того, чтобы армия атаковала Тайвань.

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В Китае празднуют день армии

Национально-освободительная армия Китая, то есть вооруженные силы страны, 1 августа будут отмечать 95-ю годовщину со дня своего создания. Именно на фоне этого к войскам появился внутренний интерес. Однако внешний интерес гораздо тревожнее.

Сообщения "Готовимся к войне" можно трактовать как подъем морального духа в плане того, что армия всегда готова защищать свою страну или это прямая угроза Тайваню и США.

Стоит отметить, что в первые дни августа спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси – 3-е по значимости лицо в США – планирует посетить Тайвань, на что очень резко отреагировали в Китае.

США обвинили Китай во вторжении в территориальные воды

Министр Военно-морских Сил США Карлос Дель Торо во время визита в Филиппины обвинил Китай во вторжении в спорные территориальные воды. Дело в том, что Китай претендует на всю акваторию Южно-Китайского моря, однако на нее имеют свои претензии Филиппины, Малайзия, Тайвань и Бруней.

Несмотря на то, что в 2016 году международный арбитраж отклонил требования Пекина к спорным водам, Китай продолжает игнорировать это решение.

Посольство Китая в Филиппинах раскритиковало слова Дель Торо. Дипломаты уже обычно обвинили в росте напряжения именно США.

Пелоси летит на Тайвань

Конкретной даты визита Нэнси Пелоси в Тайвань нет, однако известно, что запланированная поездка спикера Палаты представителей США вызвала возмущение в Китае.

Публично в Пекине угрожали "решительными шагами", однако по данным СМИ неофициальная риторика Китая несколько агрессивнее – Пекин предположил военный ответ. В СМИ предположили, что военные могут помешать приземлиться самолету, на борту которого будет Пелоси, блокировать ее высадку или вообще перехватить самолет. Такие варианты озвучивала и сама Пелоси.

В Белом доме выступают против визита спикера на Тайвань. В частности, такая позиция у советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана. Глава Белого дома Джо Байден также сомневается в уместности этой поездки.

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