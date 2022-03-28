Готовимся обеспечить продовольственную безопасность Украины: Полтавщина засеет 1,4 млн га полей

Аграрии Полтавщины активно готовятся к проведению весенне-полевых работ, в рамках которых в текущем году планируется засеять 1,4 миллиона га полей. Таким образом, область будет обеспечивать продовольственную безопасность Украины.

Детальнее о посевной рассказал председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Он сообщил, что Совет обороны области принял комплекс решений, чтобы способствовать посевной кампании в условиях военного времени.

В частности, для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не нужны спецразрешения, работники и техника, вовлеченные в посевную кампанию, бронируются от мобилизации и изъятия, создана база данных о наличии семян и удобрений, а также сформирован резерв горючего, – отметил он.

Также Лунин сообщил о создании Штаба посевной кампании, который будет заниматься аграриями и решать их вопросы.

Отдельно областной глава рассказал и о работе на "экономическом фронте".

"Будем работать над тем, чтобы наши предприятия получили госзаказ. Половина заведений питания и заведений сферы услуг на Полтавщине уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но должны продолжать увеличивать мощности", – сказал он и подчеркнул, что президент, правительство и парламент создал для этого все необходимые условия.