Готовится к суровой зиме: ЕС планирует изменить правила въезда

Европейский Союз планирует в ближайшее время изменить правила пересечения границ. Такое решение связывают со сложной ситуацией с коронавирусом.

Будет большая нагрузка на больницы

Ситуация с COVID-19 в Европе изменилась из-за ослабления карантинных ограничений и замедления вакцинации. Об этом в интервью заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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По ее словам, зима из-за пандемии будет очень тяжелой. В декабре и январе будут фиксировать большую нагрузку на больницы. Всем странам ЕС, у которых уровень вакцинации населения не достиг 80%, придется "принять сложные меры".

Через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой между штатами. Зимой нагрузка на систему здравоохранения возрастет. Как я уже отмечала – надо готовиться к суровой зиме,

– подчеркнула Кириакидес.

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