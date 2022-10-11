Готовится ли Беларусь к наступлению на Украину: Арестович оценил возможную угрозу

Самопровозглашенный президент Беларуси уже даже не скрывает своего участия в войне против Украины. Однако готов ли он к полномасштабному наступлению? Аналитики предполагают, что белорусы не готовы атаковать Украину с севера.

Собственное мнение о возможной угрозе Беларуси прокомментировал и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Эту тему он обсудил во время стрима с правозащитником Марком Фейгиным.

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Он говорит, что последние заявления Лукашенко – это сочетание спектакля с российской "спецоперацией".

Они уже начали отрабатывать методичку 24 февраля, над которой смеются все, якобы "Беларусь ночью нападет", а "белорусские ДРГ уже в Украине". Это все глупости. Хочу официально заявить, что Беларусь абсолютно не готова ни в каком варианте,

– заявил Арестович.

Советник главы ОП назвал несколько причин, которые об этом свидетельствуют:

во-первых, они вывезли большое количество боеприпасов в Россию, по некоторым данным – более 100 тысяч,

во-вторых, они в своих последних учениях потратили много ресурсов, в частности топлива,

в-третьих, белорусская армия совершенно не хочет этого делать.

"Также Беларусь не готова к мобилизации, у военных нет оружия, формы и т.д. Но главное - что они не хотят воевать. Лукашенко же "злобно" крутит усами, чтобы показать Путину какую-то готовность", – подчеркнул Арестович.

По его словам, российских военных в Беларуси практически нет. Там есть лишь небольшое количество операторов этих иранских дронов и их охрана, но это десятки людей, даже не сотни.

Зачем тогда Россия и Беларусь объявили о совместной Региональной группировке войск Союзного государства? По мнению Арестовича, Лукашенко согласился, потому что Путин этого требовал.

Советник главы ОП добавил, что в Беларуси никого из российских военных нет, так что нападать в ближайшее время они точно не будут. Но обещать и угрожать они будут еще.

Однако есть и плохая новость – в течение месяца Россия может пригнать в Беларусь группировку в 15 – 20 тысяч мобилизованных, чтобы стать на границе и угрожать нам, чтобы мы не передислоцировали свои войска на другие направления.

– заверил Арестович.

Арестович прокомментировал возможную угрозу наступления из Беларуси: видео



По его словам, при определенных условиях Путин даже может погнать войска прямо на Киев без техники и оружия.

"Мы их всех убьем, но все равно пойти они могут, чтобы оттянуть войска. Такая история может быть, но это будет трагедией для самых мобилизованных", – объяснил он.

Арестович призвал россиян уклоняться от войны, ведь Беларусь – чужая страна. "А если уж перейдете границу с Украиной, то сдавайтесь в плен ВСУ, мы вам гарантируем безопасность и даже прикроем, поэтому никто не узнает, что вы в плену", – подытожил он.

Кстати, по данным Главного управления разведки Минобороны, Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, однако самопровозглашенный президент Лукашенко хочет избежать этого. Он готов отдать России все силы, которые у него есть, только чтобы напрямую не вступать в открытую войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Беларуси мало желающих воевать против Украины. "Желающих воевать с нами среди настоящих белорусов почти нет. Они понимают наше отношение", – подчеркнул он.