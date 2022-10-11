Власну думку щодо можливої загрози з Білорусі прокоментував і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Цю тему він обговорив під час стріму з правозахисником Марком Фейгіним.

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Він каже, що останні заяви Лукашенка – це поєднання вистави з російською "спецоперацією".

Вони вже почали відпрацьовувати методичку 24 лютого, з якого сміються всі, мовляв "Білорусь вночі нападе", а "білоруські ДРГ вже в Україні". Це все дурниці. Хочу офіційно заявити, що Білорусь абсолютно не готова ні в якому варіанті,

– заявив Арестович.

Радник глави ОП назвав кілька причин, які про це свідчать:

по-перше, вони вивезли велику кількість боєприпасів до Росії, за деякими даними – більше 100 тисяч,

по-друге, вони в своїх останніх навчаннях витратили багато ресурсів, зокрема палива,

по-третє, білоруська армія абсолютно не хоче це робити.

"Також Білорусь не готова до мобілізації, у військових немає зброї, форми тощо. Але головне – що вони не хочуть воювати. Лукашенко ж "злобно" крутить вусами, щоб показати Путіна якусь готовність", – наголосив Арестович.

За його словами, російських військових у Білорусі практично немає. ам є лише невелика кількість операторів цих іранських дронів та їх охорона, але це десятки людей, навіть не сотні.

Навіщо тоді Росія та Білорусь оголосили про спільне Регіональне угруповання військ Союзної держави? На думку Арестовича, Лукашенко погодився, бо Путін цього вимагав.

Радник глави ОП додав, що в Білорусі нікого з російських військових немає, тож нападати у найближчий час вони точно не будуть. Але обіцяти та погрожувати вони будуть ще.

Проте є і погана новина – протягом місяця Росія може пригнати в Білорусь угрупування у 15 – 20 тисяч мобілізованих, щоб стати на кордоні та погрожувати нам, аби ми не передисловували свої війська на інші напрямки,

– запевнив Арестович.

Арестович прокоментував можливу загрозу наступу з Білорусі: відео



За його словами, при певних умов Путін навіть може погнати війська просто на Київ без техніки та зброї.

"Ми їх всіх вб'ємо, але все одно піти вони можуть, щоб відтягнути війська. Така історія може бути, але це буде трагедією для самих мобілізованих", – пояснив він.

Арестович закликав росіян ухилятися від війни, адже Білорусь – чужа країна. "А якщо вже перейдете кордон з Україною, то здавайтеся у полон ЗСУ, ми вам ганатуємо безпеку та навіть прикриємо, тож ніхто не дізнається, що ви в полоні", – підсумував він.

До слова, за даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, однак самопроголошений президент Лукашенко хоче уникнути цього. Він готовий віддати Росії всі сили, які в нього є, лише щоб безпосередньо не вступати у відкриту війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що в Білорусі мало охочих воювати проти України. “Бажаючих воювати з нами серед справжніх білорусів майже немає. Вони розуміють наше відношення і ставлення”, – наголосив він.