Британский генерал сказал, есть ли признаки того, что Путин готов применить ядерку

С начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин неоднократно "звенел ядерным оружием", пытаясь подорвать западную поддержку нашей страны. На днях Кремль заявил об изменении ядерной доктрины из-за нынешних "угроз" со стороны Запада.

Генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен сказал 24 Каналу, зачем Россия снова использует тактику ядерного шантажа и есть ли сейчас риск применения ядерки.

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Рассматривает ли Россия ядерный удар

Ядерный шантаж – это еще один способ России подорвать западную поддержку Украины. Кремль играет именно на страхе партнеров перед эскалацией.

Как отметил генерал-майор Великобритании в отставке, сейчас нет никаких признаков о подготовке к применению россиянами ядерного вооружения.

Конечно, мы обращаем внимание на индикаторы и предупреждения. Однако пока нет ни индикаторов, ни предупреждений, что Россия переходит к такой позиции, где могла бы даже рассмотреть возможность этого (ядерного удара – 24 Канал),

– сказал Чепмен.

По его словам, эскалация может происходить восемью способами, в частности через оружие, цели, мишени, географию, домены, риторику, масштаб, мобилизацию.

Обратите внимание! В июле Главное управление разведки Украины сообщило, что россияне в оккупированном Крыму осуществили частичное восстановление объекта "Феодосия-13" – советского склада ядерного оружия.

К слову, директор ЦРУ Билл Бернс считал, что в 2022 году существовал реальный риск применения Россией ядерного оружия в Украине. Также стало известно, что директор ЦРУ в ноябре 2022 года лично встретился с председателем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и передал ему предупреждение от Джо Байдена, "чтобы четко объяснить, какие будут последствия" в случае применения ядерного оружия.

По мнению советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, такие заявления могут быть попыткой оправдать медленное принятие решений о предоставлении оружия Украине и разрешения на удары по российской военной инфраструктуре.